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Воленюк Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Воленюк Василий

Мать: Воленюк Мария Григорьевна

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