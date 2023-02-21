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Воленюк Иван Васильевич
Воленюк Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1968
Пол
Мужской
Отец
Воленюк Василий
1923 г.р.
Мать
Воленюк (Золощук) Мария Григорьевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец:
Воленюк Василий
Мать:
Воленюк Мария Григорьевна
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