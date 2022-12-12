Машутина (Золощук) Степанида/Стеша Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашутина (Золощук) Степанида/Стеша Григорьевна

Машутина (Золощук) Степанида/Стеша Григорьевна

avatar

Место рождения

Саки, Саки, Республика Крым

Дата рождения

08.04.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1936

Отец: Золощук Григорий

Мать: Золощук Ефимия

Саки, Саки, Республика Крым
Рождение ребёнка
19.09.1960

Сын: Машутин Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Машутин Василий Демьянович

Саки, Саки, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.10.1961

Дочь: Машутина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Машутин Василий Демьянович

Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Машутин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Машутин Василий Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машутин Василий Демьянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close