Машутина (Золощук) Степанида/Стеша Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1936
Отец: Золощук Григорий
Мать: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
19.09.1960
Сын: Машутин Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Машутин Василий Демьянович
Рождение ребёнка
24.10.1961
Дочь: Машутина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Машутин Василий Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Машутин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Машутин Василий Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно