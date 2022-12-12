Машутин Василий Демьянович
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
19.09.1960
Сын: Машутин Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна
Саки, Саки, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.10.1961
Дочь: Машутина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Машутин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно