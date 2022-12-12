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Машутин Василий Демьянович

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
19.09.1960

Сын: Машутин Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна

Саки, Саки, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.10.1961

Дочь: Машутина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Машутин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна

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