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Видончиков Алексей Лаврентиев

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.03.1854

Дата смерти

19.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1854

Отец: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Мать: Видончикова Марфа Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1872

Жена: Видончикова Дария Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова

Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Видончиков Илья Алексеев

Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1887

Сын: Видончиков Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1891

Сын: Видончиков Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1893

Сын: Видончиков Николай Алексеев

Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.03.1909
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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