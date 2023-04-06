Видончиков Алексей Лаврентиев
Место рождения
Дата рождения15.03.1854
Дата смерти19.03.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1854
Бракосочетание
28.05.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова
Рождение ребёнка
19.07.1884
Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова
Рождение ребёнка
20.03.1887
Сын: Видончиков Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова
Рождение ребёнка
05.03.1891
Сын: Видончиков Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова
Рождение ребёнка
03.12.1893
Сын: Видончиков Николай Алексеев
Мать ребёнка: Видончикова Дария Захарова
Смерть
19.03.1909
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище