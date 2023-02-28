Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.06.1806

Дата смерти

23.03.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1806

Отец: Семён Наумов

Мать: Наталия Леонтиева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1834

Сын: Видончиков Косьма (Лавринов)

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ерофей Лаврентиев

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Рождение ребёнка
17.02.1839

Сын: Видончиков Никифор Лаврентиев

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Архип Лаврентиев

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Захарий Лаврентиев

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1842

Дочь: Акилина Илларионова

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1847

Сын: Видончиков Павел Лаврентиев

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1852

Сын: Видончиков Парфений Лаврентиев

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1854

Сын: Видончиков Алексей Лаврентиев

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Лаврентиева

Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видончикова Марфа Фёдорова

Смерть
23.03.1873
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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