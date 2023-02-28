Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Место рождения
Дата рождения06.06.1806
Дата смерти23.03.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1806
Отец: Семён Наумов
Мать: Наталия Леонтиева
Рождение ребёнка
30.06.1834
Сын: Видончиков Косьма (Лавринов)
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ерофей Лаврентиев
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
17.02.1839
Сын: Видончиков Никифор Лаврентиев
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Архип Лаврентиев
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Захарий Лаврентиев
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
06.06.1842
Дочь: Акилина Илларионова
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
13.12.1847
Сын: Видончиков Павел Лаврентиев
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
05.02.1852
Сын: Видончиков Парфений Лаврентиев
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
15.03.1854
Сын: Видончиков Алексей Лаврентиев
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Лаврентиева
Мать ребёнка: Видончикова Марфа Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1873