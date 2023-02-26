Видончикова Марфа Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти21.09.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Видончиков Косьма (Лавринов)
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Сын: Ерофей Лаврентиев
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Сын: Видончиков Никифор Лаврентиев
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Сын: Архип Лаврентиев
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Сын: Захарий Лаврентиев
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Дочь: Акилина Илларионова
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Сын: Видончиков Павел Лаврентиев
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Сын: Видончиков Парфений Лаврентиев
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Сын: Видончиков Алексей Лаврентиев
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Дочь: Мария Лаврентиева
Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов