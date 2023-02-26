Видончикова Марфа Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видончикова Марфа Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

21.09.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1834

Сын: Видончиков Косьма (Лавринов)

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ерофей Лаврентиев

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Рождение ребёнка
17.02.1839

Сын: Видончиков Никифор Лаврентиев

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Архип Лаврентиев

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Захарий Лаврентиев

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1842

Дочь: Акилина Илларионова

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1847

Сын: Видончиков Павел Лаврентиев

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1852

Сын: Видончиков Парфений Лаврентиев

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1854

Сын: Видончиков Алексей Лаврентиев

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Лаврентиева

Отец ребёнка: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Смерть
21.09.1879
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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