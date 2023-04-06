Семён Наумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Наумов

Семён Наумов

avatar

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1761

Дата смерти

17.03.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: ?

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1793

Сын: Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Наталия (Иванова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1797

Сын: Парфений Семёнов

Мать ребёнка: Наталия (Иванова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Моисей (Иосифов)

Мать ребёнка: Наталия Леонтиева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1801

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Наталия Леонтиева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1806

Сын: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Мать ребёнка: Наталия Леонтиева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Наталия Леонтиева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия (Иванова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Максимова

Смерть
17.03.1842
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close