Семён Наумов
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти17.03.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1793
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Наталия (Иванова)
Рождение ребёнка
07.02.1797
Сын: Парфений Семёнов
Мать ребёнка: Наталия (Иванова)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Моисей (Иосифов)
Мать ребёнка: Наталия Леонтиева
Рождение ребёнка
11.03.1801
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Наталия Леонтиева
Рождение ребёнка
06.06.1806
Сын: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Мать ребёнка: Наталия Леонтиева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Наталия Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия (Иванова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Максимова
Смерть
17.03.1842