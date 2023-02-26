Наталия Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

23.04.1808

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Моисей (Иосифов)

Отец ребёнка: Семён Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1801

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1806

Сын: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов

Отец ребёнка: Семён Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
23.04.1808
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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