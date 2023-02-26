Наталия Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти23.04.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Моисей (Иосифов)
Отец ребёнка: Семён Наумов
Рождение ребёнка
11.03.1801
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Наумов
Рождение ребёнка
06.06.1806
Сын: Видончиков Лаврентий (Илларион) Семёнов
Отец ребёнка: Семён Наумов
Смерть
23.04.1808
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Наумов