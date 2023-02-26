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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Семён Наумов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Тихон Наумов
Мать ребёнка: ?
д.Хотеевские Старины ( Рубеки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Конон Наумов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мелания Наумова
Мать ребёнка: ?