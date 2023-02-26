Тихон Наумов
Место рожденияд.Хотеевские Старины ( Рубеки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смерти07.02.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1793
Жена: Феодосия Климова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1795
Сын: Пётр Тихонов
Мать ребёнка: Феодосия Климова
Рождение ребёнка
17.10.1798
Дочь: Параскева Тихонова
Мать ребёнка: Феодосия Климова
Рождение ребёнка
01.09.1801
Дочь: Марфа Тихонова
Мать ребёнка: Феодосия Климова
Смерть
07.02.1809