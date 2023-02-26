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Тихон Наумов

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Место рождения

д.Хотеевские Старины ( Рубеки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

07.02.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Хотеевские Старины ( Рубеки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1793

Жена: Феодосия Климова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1795

Сын: Пётр Тихонов

Мать ребёнка: Феодосия Климова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1798

Дочь: Параскева Тихонова

Мать ребёнка: Феодосия Климова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1801

Дочь: Марфа Тихонова

Мать ребёнка: Феодосия Климова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
07.02.1809
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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