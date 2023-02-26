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Феодосия Климова

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1778

Дата смерти

14.08.1835

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: ?

Мать: ?

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
10.10.1793

Муж: Тихон Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1795

Сын: Пётр Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1798

Дочь: Параскева Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1801

Дочь: Марфа Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Наумов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
14.08.1835
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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