Феодосия Климова
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1778
Дата смерти14.08.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1793
Муж: Тихон Наумов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.11.1795
Сын: Пётр Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Наумов
Рождение ребёнка
17.10.1798
Дочь: Параскева Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Наумов
Рождение ребёнка
01.09.1801
Дочь: Марфа Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Наумов
Смерть
14.08.1835