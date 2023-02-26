Видончикова Дария Захарова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти13.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.05.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Видончиков) Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев
Рождение ребёнка
19.07.1884
Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев
Рождение ребёнка
20.03.1887
Сын: Видончиков Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев
Рождение ребёнка
05.03.1891
Сын: Видончиков Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев
Рождение ребёнка
03.12.1893
Сын: Видончиков Николай Алексеев
Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев
Смерть
13.12.1904