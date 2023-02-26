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Видончикова Дария Захарова

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

13.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Захарий

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1872

Муж: Видончиков Алексей Лаврентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Видончиков) Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев

Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Видончиков Илья Алексеев

Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1887

Сын: Видончиков Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1891

Сын: Видончиков Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1893

Сын: Видончиков Николай Алексеев

Отец ребёнка: Видончиков Алексей Лаврентиев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.12.1904
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

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