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Алексеев Захар Алексеев

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Алексеев ?

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Алексеева Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Алексеев Федосий Захаров

Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова

Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Алексеев Арсений Захаров

Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга ст

Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ольга Захарова

Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова

Рождение ребёнка
?.01.1911

Сын: Алексеев Пётр Захаров

Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова

Смерть
Неизвестно
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