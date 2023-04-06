Алексеев Захар Алексеев
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Алексеев ?
Мать: ?
Бракосочетание
25.01.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
До 1903
Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга ст
Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ольга Захарова
Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
?.01.1911
Мать ребёнка: Алексеева Наталия Иванова
Смерть
Неизвестно