Алексеев Фёдор р
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Алексеев ?
Мать: ?
Бракосочетание
28.01.1909
Жена: Алексеева Ирина Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Алексеева Ирина Ильина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Алексеева Ирина Ильина
Военная служба
1916
рядовой лейб-гвардии Лейб-гвардии Семеновский полк
Смерть
Неизвестно