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Алексеев Фёдор р

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Алексеев ?

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Алексеева Ирина Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Алексеева Ирина Ильина

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Алексеева Ирина Ильина

Военная служба
1916
рядовой лейб-гвардии Лейб-гвардии Семеновский полк
Смерть
Неизвестно
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