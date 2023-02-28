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Алексеева (Яковлева) Ирина Ильина

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1891

Отец: Яковлев Илья Яковлев

Мать: Яковлева Акилина Матвеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Алексеев Фёдор р

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор р

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор р

Смерть
Неизвестно
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