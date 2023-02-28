Алексеева (Яковлева) Ирина Ильина
Место рождения
Дата рождения03.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1891
Отец: Яковлев Илья Яковлев
Бракосочетание
28.01.1909
Муж: Алексеев Фёдор р
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор р
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор р
Смерть
Неизвестно