Видончиков Николай Алексеев
Место рождения
Дата рождения03.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1893
Бракосочетание
22.01.1912
Жена: Агафия Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1915
солдат 16-й пехотный Ладожский полк
Рождение ребёнка
1925
Сын: Видончиков Петр Николаевич
Мать ребёнка: Видончикова Татьяна Фёдоровна
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Рубеки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно