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Видончиков Николай Алексеев

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1893

Отец: Видончиков Алексей Лаврентиев

Мать: Видончикова Дария Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Агафия Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1915
солдат 16-й пехотный Ладожский полк
Рождение ребёнка
1925

Сын: Видончиков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Видончикова Татьяна Фёдоровна

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Рубеки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видончикова Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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