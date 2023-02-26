Видончиков Петр Николаевич
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, д. Рубеки
Дата рождения1925
Дата смерти14.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Рубеки
Смерть
14.11.1943
Причина смерти: На войне умер от ран
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Глодинки, северо-западнее, 300 м, могила № 2