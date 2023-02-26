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Видончиков Петр Николаевич

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Рубеки

Дата рождения

1925

Дата смерти

14.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Видончиков Николай Алексеев

Мать: Видончикова Татьяна Фёдоровна

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Рубеки
Смерть
14.11.1943
Причина смерти: На войне умер от ран
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Глодинки, северо-западнее, 300 м, могила № 2
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