Тятова (Геливерова) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятова (Геливерова) Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

08.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Геливеров Петр

Мать: Геливерова Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тятов Николай

Рождение ребёнка
07.12.1911

Сын: Тятов Яков

Отец ребёнка: Тятов Николай

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Часовникова (Тятова) Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Тятов Николай

Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Черцова (Тятова) Мария

Отец ребёнка: Тятов Николай

Рождение ребёнка
20.10.1923

Дочь: Середина (Тятова) Павлина

Отец ребёнка: Тятов Николай

Рождение ребёнка
19.12.1925

Сын: Тятов Николай

Отец ребёнка: Тятов Николай

Рождение ребёнка
1927

Сын: Тятов Григорий

Отец ребёнка: Тятов Николай

Вступление в колхоз
20.12.1931
Смерть
08.03.1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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