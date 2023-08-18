Тятова (Геливерова) Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти08.03.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Геливеров Петр
Мать: Геливерова Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тятов Николай
Рождение ребёнка
07.12.1911
Сын: Тятов Яков
Отец ребёнка: Тятов Николай
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Часовникова (Тятова) Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Тятов Николай
Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Черцова (Тятова) Мария
Отец ребёнка: Тятов Николай
Рождение ребёнка
20.10.1923
Дочь: Середина (Тятова) Павлина
Отец ребёнка: Тятов Николай
Рождение ребёнка
19.12.1925
Сын: Тятов Николай
Отец ребёнка: Тятов Николай
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тятов Григорий
Отец ребёнка: Тятов Николай
Вступление в колхоз
20.12.1931
Смерть
08.03.1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно