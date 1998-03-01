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Тятов Яков

Место рождения

Чиркаин, Зыряновский район, Казахстан

Дата рождения

07.12.1911

Дата смерти

?.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1932 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1911

Отец: Тятов Николай

Мать: Тятова (Геливерова) Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятова (Келеп) Марфа

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Майжырова (Тятова) Вера

Мать ребёнка: Тятова (Келеп) Марфа

Рождение ребёнка
12.09.1937

Сын: Тятов Николай

Мать ребёнка: Тятова (Келеп) Марфа

Военная служба
С 1941 по 1945
Рождение ребёнка
01.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тятова (Келеп) Марфа

Рождение ребёнка
30.12.1952

Дочь: (Тятова) Галина

Мать ребёнка: Тятова (Келеп) Марфа

Смерть
?.03.1998

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