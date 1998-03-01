Тятов Яков
Место рожденияЧиркаин, Зыряновский район, Казахстан
Дата рождения07.12.1911
Дата смерти?.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1911
Отец: Тятов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тятова (Келеп) Марфа
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Майжырова (Тятова) Вера
Мать ребёнка: Тятова (Келеп) Марфа
Рождение ребёнка
12.09.1937
Сын: Тятов Николай
Мать ребёнка: Тятова (Келеп) Марфа
Военная служба
С 1941 по 1945
Рождение ребёнка
01.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тятова (Келеп) Марфа
Рождение ребёнка
30.12.1952
Дочь: (Тятова) Галина
Мать ребёнка: Тятова (Келеп) Марфа
Смерть
?.03.1998