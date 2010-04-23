Середина (Тятова) Павлина
Место рожденияс.Чиркаин, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Дата рождения20.10.1923
Дата смерти23.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1923
Отец: Тятов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1948
Рождение ребёнка
20.08.1950
Рождение ребёнка
20.10.1951
Сын: Середин Алексей
Отец ребёнка: Середин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
25.12.1954
Дочь: Жуланова (Середина) Лидия
Отец ребёнка: Середин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1958
Смерть
23.04.2010
Похороны
Неизвестно