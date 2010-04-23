Середина (Тятова) Павлина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середина (Тятова) Павлина

Место рождения

с.Чиркаин, Восточно-Казахстанская область, Казахстан

Дата рождения

20.10.1923

Дата смерти

23.04.2010

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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1951 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1923

Отец: Тятов Николай

Мать: Тятова (Геливерова) Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середин Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середин Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
20.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середин Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
20.10.1951

Сын: Середин Алексей

Отец ребёнка: Середин Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
25.12.1954

Дочь: Жуланова (Середина) Лидия

Отец ребёнка: Середин Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
07.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середин Степан Алексеевич

Смерть
23.04.2010
Похороны
Неизвестно

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