Середин Степан Алексеевич
Место рожденияСмоленск
Дата рождения25.10.1925
Дата смерти12.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1948
Рождение ребёнка
20.08.1950
Рождение ребёнка
20.10.1951
Сын: Середин Алексей
Мать ребёнка: Середина (Тятова) Павлина
Рождение ребёнка
25.12.1954
Дочь: Жуланова (Середина) Лидия
Мать ребёнка: Середина (Тятова) Павлина
Рождение ребёнка
07.05.1958
Смерть
12.10.1993
Похороны
Неизвестно