Середин Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середин Степан Алексеевич

Место рождения

Смоленск

Дата рождения

25.10.1925

Дата смерти

12.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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1951 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середина (Тятова) Павлина

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середина (Тятова) Павлина

Рождение ребёнка
20.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середина (Тятова) Павлина

Рождение ребёнка
20.10.1951

Сын: Середин Алексей

Мать ребёнка: Середина (Тятова) Павлина

Рождение ребёнка
25.12.1954

Дочь: Жуланова (Середина) Лидия

Мать ребёнка: Середина (Тятова) Павлина

Рождение ребёнка
07.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середина (Тятова) Павлина

Смерть
12.10.1993
Похороны
Неизвестно

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