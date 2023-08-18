Тятов Николай
Место рожденияАвгустовка, Самарская
Дата рождения13.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1890
Отец: Тятов Тихон
Мать: Тятова (Бондарева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1911
Сын: Тятов Яков
Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Часовникова (Тятова) Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра
Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Черцова (Тятова) Мария
Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра
Рождение ребёнка
20.10.1923
Дочь: Середина (Тятова) Павлина
Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра
Рождение ребёнка
19.12.1925
Сын: Тятов Николай
Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тятов Григорий
Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра
Раскулачивание
12.10.1931
Смерть
Неизвестно