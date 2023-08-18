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Тятов Николай

Место рождения

Августовка, Самарская

Дата рождения

13.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1890

Отец: Тятов Тихон

Мать: Тятова (Бондарева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятова (Геливерова) Мавра

Рождение ребёнка
07.12.1911

Сын: Тятов Яков

Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Часовникова (Тятова) Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра

Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Черцова (Тятова) Мария

Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра

Рождение ребёнка
20.10.1923

Дочь: Середина (Тятова) Павлина

Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра

Рождение ребёнка
19.12.1925

Сын: Тятов Николай

Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра

Рождение ребёнка
1927

Сын: Тятов Григорий

Мать ребёнка: Тятова (Геливерова) Мавра

Раскулачивание
12.10.1931
Смерть
Неизвестно

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