Черцова (Тятова) Мария
Место рожденияс.Чиркаин, Восточно-Казахстанская область, Казахст
Дата рождения1919
Дата смерти21.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Тятов Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Черцов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черцов Афанасий
Рождение ребёнка
11.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черцов Афанасий
Смерть
21.11.1965
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно