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Черцова (Тятова) Мария

Место рождения

с.Чиркаин, Восточно-Казахстанская область, Казахст

Дата рождения

1919

Дата смерти

21.11.1965

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Тятов Николай

Мать: Тятова (Геливерова) Мавра

Развод
Неизвестно

Муж: Черцов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черцов Афанасий

Рождение ребёнка
11.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черцов Афанасий

Смерть
21.11.1965
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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