Черцов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Черцова (Тятова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черцова (Тятова) Мария
Рождение ребёнка
11.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черцова (Тятова) Мария
Смерть
Неизвестно