Черцов Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черцов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Черцова (Тятова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черцова (Тятова) Мария

Рождение ребёнка
11.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черцова (Тятова) Мария

Смерть
Неизвестно

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