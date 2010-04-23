Тятов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти23.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Тятов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1950
Рождение ребёнка
24.02.1953
Дочь: Атмайкина (Тятова) Раиса
Мать ребёнка: Тятова (Гусакова) Евгения
Смерть
23.04.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно