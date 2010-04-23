Тятов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

23.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

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1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Тятов Николай

Мать: Тятова (Геливерова) Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тятова (Гусакова) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тятова (Гусакова) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятова (Гусакова) Евгения

Рождение ребёнка
20.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тятова (Гусакова) Евгения

Рождение ребёнка
24.02.1953

Дочь: Атмайкина (Тятова) Раиса

Мать ребёнка: Тятова (Гусакова) Евгения

Смерть
23.04.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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