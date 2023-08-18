Геливеров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Геливерова Ефимия
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Тятова (Геливерова) Мавра
Мать ребёнка: Геливерова Ефимия
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бородачева (Геливерова) Васёна
Мать ребёнка: Геливерова Ефимия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Геливеров Дмитрий
Мать ребёнка: Геливерова Ефимия
Смерть
Неизвестно