Геливеров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геливеров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геливерова Ефимия

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Тятова (Геливерова) Мавра

Мать ребёнка: Геливерова Ефимия

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бородачева (Геливерова) Васёна

Мать ребёнка: Геливерова Ефимия

Рождение ребёнка
1907

Сын: Геливеров Дмитрий

Мать ребёнка: Геливерова Ефимия

Смерть
Неизвестно

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