Геливерова Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Геливеров Петр
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Тятова (Геливерова) Мавра
Отец ребёнка: Геливеров Петр
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бородачева (Геливерова) Васёна
Отец ребёнка: Геливеров Петр
Рождение ребёнка
1907
Сын: Геливеров Дмитрий
Отец ребёнка: Геливеров Петр
Смерть
Неизвестно