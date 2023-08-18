Геливерова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геливерова Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геливеров Петр

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Тятова (Геливерова) Мавра

Отец ребёнка: Геливеров Петр

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бородачева (Геливерова) Васёна

Отец ребёнка: Геливеров Петр

Рождение ребёнка
1907

Сын: Геливеров Дмитрий

Отец ребёнка: Геливеров Петр

Смерть
Неизвестно

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