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Свойский Израиль (Сруль) Иосифович

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Место рождения

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1886

Дочь: Моносова Лея-Ита Израилевна

Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Себеж, Себежский уезд ,Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Вассерман Сара (Софья) Израилевна

Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кур Эди (Надя) Израилевна

Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
25.12.1901

Дочь: Свойская Яхна (Анна) Израилевна

Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
18.03.1907

Дочь: Фомина Фаина Израилевна

Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Бобруйск, Бобруйский уезд , Минская губерния, Российская империя
Рождение
1956

Отец: Свойский Иосиф Лейбович

Мать: Свойская Буня Гиршевна

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
09.05.1999

Сын: Свойский Абрам (Альберт) Израилевич

Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свойская Ципа Израилевна

Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свойская Малка Израилевна

Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Смерть
Неизвестно
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