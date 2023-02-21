Свойский Израиль (Сруль) Иосифович
Место рожденияВелиж, Смоленская губ., Российская Империя
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1886
Дочь: Моносова Лея-Ита Израилевна
Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)
Себеж, Себежский уезд ,Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Вассерман Сара (Софья) Израилевна
Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кур Эди (Надя) Израилевна
Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)
Рождение ребёнка
25.12.1901
Дочь: Свойская Яхна (Анна) Израилевна
Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)
Рождение ребёнка
18.03.1907
Дочь: Фомина Фаина Израилевна
Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)
Бобруйск, Бобруйский уезд , Минская губерния, Российская империя
Рождение
1956
Отец: Свойский Иосиф Лейбович
Мать: Свойская Буня Гиршевна
Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
09.05.1999
Сын: Свойский Абрам (Альберт) Израилевич
Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свойская Ципа Израилевна
Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свойская Малка Израилевна
Мать ребёнка: Свойская Рахель (Рива-Рохл)
Смерть
Неизвестно