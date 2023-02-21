Кур (Свойская) Эди (Надя) Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
21.08.1922
Сын: Кур Израиль Идельевич (Ильич)
Отец ребёнка: Кур Идель (Илья)
Рождение ребёнка
31.08.1924
Дочь: Дементьева Роза Идельевна (Ильинична)
Отец ребёнка: Кур Идель (Илья)
Рождение ребёнка
04.03.1926
Сын: Кур Марат Идельевич (Ильич)
Отец ребёнка: Кур Идель (Илья)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кур Идель (Илья)
Смерть
1982