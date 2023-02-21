Кур (Свойская) Эди (Надя) Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кур (Свойская) Эди (Надя) Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Свойский Израиль (Сруль) Иосифович

Мать: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Рождение ребёнка
21.08.1922

Сын: Кур Израиль Идельевич (Ильич)

Отец ребёнка: Кур Идель (Илья)

Рождение ребёнка
31.08.1924

Дочь: Дементьева Роза Идельевна (Ильинична)

Отец ребёнка: Кур Идель (Илья)

Рождение ребёнка
04.03.1926

Сын: Кур Марат Идельевич (Ильич)

Отец ребёнка: Кур Идель (Илья)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кур Идель (Илья)

Смерть
1982
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