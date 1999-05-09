Свойский Абрам (Альберт) Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойский Абрам (Альберт) Израилевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1999

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924

Сын: Свойский Марат Абрамович

Мать ребёнка: Свойская Бася Мордуховна (Марковна)

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Свойский Феликс Абрамович

Мать ребёнка: Свойская Бася Мордуховна (Марковна)

Рождение ребёнка
06.12.1936

Дочь: Шишкина Роза Альбертовна

Мать ребёнка: Свойская Бася Мордуховна (Марковна)

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение
09.05.1999

Отец: Свойский Израиль (Сруль) Иосифович

Мать: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свойская Бася Мордуховна (Марковна)

Смерть
1968
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