Свойский Абрам (Альберт) Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1999
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Свойская Бася Мордуховна (Марковна)
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Свойский Феликс Абрамович
Мать ребёнка: Свойская Бася Мордуховна (Марковна)
Рождение ребёнка
06.12.1936
Дочь: Шишкина Роза Альбертовна
Мать ребёнка: Свойская Бася Мордуховна (Марковна)
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение
09.05.1999
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968