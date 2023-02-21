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Свойская Бася Мордуховна (Марковна)

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Место рождения

Невель, Витебская губ., Российская Империя

Дата рождения

1903

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Невель, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1924

Сын: Свойский Марат Абрамович

Отец ребёнка: Свойский Абрам (Альберт) Израилевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Свойский Феликс Абрамович

Отец ребёнка: Свойский Абрам (Альберт) Израилевич

Рождение ребёнка
06.12.1936

Дочь: Шишкина Роза Альбертовна

Отец ребёнка: Свойский Абрам (Альберт) Израилевич

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свойский Абрам (Альберт) Израилевич

Смерть
1984
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
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