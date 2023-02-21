Свойская Бася Мордуховна (Марковна)
Место рожденияНевель, Витебская губ., Российская Империя
Дата рождения1903
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Невель, Витебская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Свойский Абрам (Альберт) Израилевич
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Свойский Феликс Абрамович
Отец ребёнка: Свойский Абрам (Альберт) Израилевич
Рождение ребёнка
06.12.1936
Дочь: Шишкина Роза Альбертовна
Отец ребёнка: Свойский Абрам (Альберт) Израилевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984