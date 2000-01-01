Свойский Иосиф Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Свойский Лейба
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Свойская Буня Гиршевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Свойский Залман Иосифович
Мать ребёнка: Свойская Буня Гиршевна
Смерть
1894
Рождение ребёнка
1956
Сын: Свойский Израиль (Сруль) Иосифович
Мать ребёнка: Свойская Буня Гиршевна
Велиж, Смоленская губ., Российская Империя