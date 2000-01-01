Свойский Иосиф Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойский Иосиф Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Свойский Лейба

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Свойский Мойша Иосифович

Мать ребёнка: Свойская Буня Гиршевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Свойский Залман Иосифович

Мать ребёнка: Свойская Буня Гиршевна

Смерть
1894
Рождение ребёнка
1956

Сын: Свойский Израиль (Сруль) Иосифович

Мать ребёнка: Свойская Буня Гиршевна

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
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