Свойская Буня Гиршевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойская Буня Гиршевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Свойский Мойша Иосифович

Отец ребёнка: Свойский Иосиф Лейбович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Свойский Залман Иосифович

Отец ребёнка: Свойский Иосиф Лейбович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Свойский Израиль (Сруль) Иосифович

Отец ребёнка: Свойский Иосиф Лейбович

Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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