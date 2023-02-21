Свойская Буня Гиршевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Свойский Иосиф Лейбович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Свойский Залман Иосифович
Отец ребёнка: Свойский Иосиф Лейбович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Свойский Израиль (Сруль) Иосифович
Отец ребёнка: Свойский Иосиф Лейбович
Велиж, Смоленская губ., Российская Империя
Смерть
Неизвестно