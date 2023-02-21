Моносова (Свойская) Лея-Ита Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моносова (Свойская) Лея-Ита Израилевна

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Место рождения

Себеж, Себежский уезд ,Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

?.09.1886

Дата смерти

?.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1886

Отец: Свойский Израиль (Сруль) Иосифович

Мать: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Себеж, Себежский уезд ,Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Трайнина Мария Лейба-Янкелевна (Львовна)

Отец ребёнка: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович

Рождение ребёнка
25.07.1917

Дочь: Кац София (Сара) Лейбовна (Львова)

Отец ребёнка: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.12.1918

Дочь: Моносова Тоня Лейба-Янкелевна (Львовна)

Отец ребёнка: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович

Рождение ребёнка
15.07.1922

Сын: Моносов Моисей (Моше Михаил) Лейбович (Львович)

Отец ребёнка: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович

Смерть
?.11.1978
Ленинград
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