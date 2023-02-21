Моносова (Свойская) Лея-Ита Израилевна
Место рожденияСебеж, Себежский уезд ,Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения?.09.1886
Дата смерти?.11.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1886
Себеж, Себежский уезд ,Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Трайнина Мария Лейба-Янкелевна (Львовна)
Отец ребёнка: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович
Рождение ребёнка
25.07.1917
Дочь: Кац София (Сара) Лейбовна (Львова)
Отец ребёнка: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович
Рождение ребёнка
17.12.1918
Дочь: Моносова Тоня Лейба-Янкелевна (Львовна)
Отец ребёнка: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович
Рождение ребёнка
15.07.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1978
Ленинград