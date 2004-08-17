Кац (Моносова) София (Сара) Лейбовна (Львова)
Место рождения
Дата рождения25.07.1917
Дата смерти17.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордин Рахиль Арнольдовна
Отец ребёнка: Кац Арнольд Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кац Арнольд Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния