Кац (Моносова) София (Сара) Лейбовна (Львова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац (Моносова) София (Сара) Лейбовна (Львова)

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Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.07.1917

Дата смерти

17.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1917

Отец: Моносов Лев(Лейба-Янкель) Ионович

Мать: Моносова Лея-Ита Израилевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордин Рахиль Арнольдовна

Отец ребёнка: Кац Арнольд Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Борис Арнольдович

Отец ребёнка: Кац Арнольд Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кац Арнольд Моисеевич

Смерть
17.08.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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