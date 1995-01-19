Фомина (Свойская) Фаина Израилевна
Место рожденияБобруйск, Бобруйский уезд , Минская губерния, Российская империя
Дата рождения18.03.1907
Дата смерти29.08.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1907
Бобруйск, Бобруйский уезд , Минская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1928
Отец ребёнка: Фомин Ефрем Абрамович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Фомина Инесса Ефремовна
Отец ребёнка: Фомин Ефрем Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1985
(Горький) Нижний Новгород, Кладбище Марьина Роща