Фомина (Свойская) Фаина Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Свойская) Фаина Израилевна

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Место рождения

Бобруйск, Бобруйский уезд , Минская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.03.1907

Дата смерти

29.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1907

Отец: Свойский Израиль (Сруль) Иосифович

Мать: Свойская Рахель (Рива-Рохл)

Бобруйск, Бобруйский уезд , Минская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1928

Сын: Фомин Вилли Ефремович

Отец ребёнка: Фомин Ефрем Абрамович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Фомина Инесса Ефремовна

Отец ребёнка: Фомин Ефрем Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Ефрем Абрамович

Смерть
29.08.1985
(Горький) Нижний Новгород, Кладбище Марьина Роща
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