Максаков Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти23.10.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
До 1841
Мать ребёнка: Максакова Марина Васильевна
Бракосочетание
06.11.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1851
Мать ребёнка: Максакова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Карташева Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Максакова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1869
Мать ребёнка: Максакова Марина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1881