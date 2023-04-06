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Максаков Кузьма Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

23.10.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Максаков Иван Гаврилович

Мать: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Максаков Панкрат Кузьмич

Мать ребёнка: Максакова Марина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1849

Жена: Максакова Марина Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1851

Сын: Максаков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Максакова Марина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Карташева Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Максакова Марина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1869

Сын: Максаков Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Максакова Марина Кондратьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Марина Кондратьевна

Смерть
23.10.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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