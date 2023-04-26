Максаков Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Максаков Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гарнавитова (Максакова) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Максакова) Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна
Рождение ребёнка
16.08.1838
Дочь: Наумова (Максакова) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна
Рождение ребёнка
13.01.1840
Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна
Бракосочетание
09.02.1870
Смерть
Неизвестно