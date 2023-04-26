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Максаков Иван Гаврилович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Максаков Гаврила

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Агафья Прокофьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Максаков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Максаков Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Максаков Илья Иванович

Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гарнавитова (Максакова) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Максакова) Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1838

Дочь: Наумова (Максакова) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1840

Сын: Максаков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1870

Жена: Максакова Федосья Григорьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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