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Максаков Иван Кузьмич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1851

Отец: Максаков Кузьма Иванович

Мать: Максакова Марина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1871

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1874

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1879

Сын: Максаков Илья Иванович

Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Максаков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1888

Дочь: Фролова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Анна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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