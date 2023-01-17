Максаков Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения28.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1851
Рождение ребёнка
30.03.1871
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
15.10.1874
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
18.07.1879
Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
28.01.1884
Сын: Максаков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
27.11.1888
Дочь: Фролова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно