Фролова (Максакова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1888
Бракосочетание
18.02.1907
Муж: Фролов Иван Акимович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1908
Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович
Рождение ребёнка
18.09.1910
Дочь: (Фролова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович
Рождение ребёнка
04.05.1913
Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович
Рождение ребёнка
20.07.1915
Дочь: (Фролова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович
Рождение ребёнка
14.10.1916
Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович
Смерть
Неизвестно