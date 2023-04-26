Фролова (Максакова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Максакова) Варвара Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1888

Отец: Максаков Иван Кузьмич

Мать: Максакова (Лапшева) Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.02.1907

Муж: Фролов Иван Акимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1908

Сын: Фролов Николай Ивнович

Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1910

Дочь: (Фролова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1913

Сын: Фролов Николай Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1915

Дочь: (Фролова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1916

Сын: Фролов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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