Максакова (Лапшева) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксакова (Лапшева) Анна Трофимовна

Максакова (Лапшева) Анна Трофимовна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.11.1851

Дата смерти

30.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1851

Отец: Лапшев Трофим Петрович

Мать: Лапшева Анастасия Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1871

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1874

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1879

Сын: Максаков Илья Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Максаков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1888

Дочь: Фролова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Иван Кузьмич

Смерть
30.08.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close