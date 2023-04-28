Максакова (Лапшева) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения28.11.1851
Дата смерти30.08.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1851
Рождение ребёнка
30.03.1871
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.10.1874
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
18.07.1879
Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
28.01.1884
Сын: Максаков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
27.11.1888
Дочь: Фролова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1892