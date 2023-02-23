Лапшев Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти12.06.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1851
Дочь: Максакова Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Лапшева Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
01.11.1857
Дочь: Зиновия Трофимовна
Мать ребёнка: Лапшева Анастасия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1886