Лапшев Трофим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшев Трофим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

12.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1851

Дочь: Максакова Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Лапшева Анастасия Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1857

Дочь: Зиновия Трофимовна

Мать ребёнка: Лапшева Анастасия Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшева Анастасия Кузьминична

Смерть
12.06.1886
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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