Лапшева Анастасия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти17.05.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Лапшев Пётр Осипович
Мать: Лапшева Мавра Наумовна
Рождение ребёнка
28.11.1851
Дочь: Максакова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Лапшев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1857
Дочь: Зиновия Трофимовна
Отец ребёнка: Лапшев Трофим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1885