Лапшева Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшева Анастасия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.05.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Лапшев Пётр Осипович

Мать: Лапшева Мавра Наумовна

Рождение ребёнка
28.11.1851

Дочь: Максакова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Лапшев Трофим Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1857

Дочь: Зиновия Трофимовна

Отец ребёнка: Лапшев Трофим Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшев Трофим Петрович

Смерть
17.05.1885
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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