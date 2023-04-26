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Максакова (Костина) Марина Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

28.06.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Костин Василий Фёдорович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Максаков Панкрат Кузьмич

Отец ребёнка: Максаков Кузьма Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Максаков Кузьма Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1851

Сын: Максаков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Максаков Кузьма Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Карташева (Максакова) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Максаков Кузьма Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.06.1858
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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