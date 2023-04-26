Максакова (Костина) Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти28.06.1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Костин Василий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1841
Отец ребёнка: Максаков Кузьма Иванович
Бракосочетание
06.11.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1851
Отец ребёнка: Максаков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Карташева (Максакова) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Максаков Кузьма Иванович
Смерть
28.06.1858