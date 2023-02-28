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Максаков Панкрат Кузьмич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: Максаков Кузьма Иванович

Мать: Максакова Марина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Максаков Григорий Панкратович

Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1875

Сын: Максаков Павел Панкратович

Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1877

Дочь: Елена Панкратовна

Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1879

Дочь: Пелагея Панкратовна

Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Максаков Василий Панкратович

Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1883

Дочь: Шмелёва Анастасия Панкратовна

Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1886

Сын: Максаков Григорий Панкратович

Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1907

Сын: Максакова Анастасия Панкратовна

Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Евдокия Елисеевна

Смерть
Неизвестно
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