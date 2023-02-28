Максаков Панкрат Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Рождение ребёнка
До 1861
Сын: Максаков Григорий Панкратович
Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
03.11.1875
Сын: Максаков Павел Панкратович
Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
18.05.1877
Дочь: Елена Панкратовна
Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
01.10.1879
Дочь: Пелагея Панкратовна
Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Максаков Василий Панкратович
Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
15.01.1883
Дочь: Шмелёва Анастасия Панкратовна
Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
17.11.1886
Сын: Максаков Григорий Панкратович
Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
24.12.1907
Сын: Максакова Анастасия Панкратовна
Мать ребёнка: Максакова Евдокия Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно