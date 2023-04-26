Максакова Агафья Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Максаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Максаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Максаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гарнавитова (Максакова) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Максакова) Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
16.08.1838
Дочь: Наумова (Максакова) Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
13.01.1840
Отец ребёнка: Максаков Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно