Максаков Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
28.01.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1851
Сын: Максаков Иван Ильич
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шапошникова Матрёна Ильинична
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1858
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1863
Дочь: Агапия Ильинична
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1867
Сын: Максаков Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1868
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1870
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1876
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно