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Максаков Илья Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Максаков Иван Гаврилович

Мать: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Максакова Анастасия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1851

Сын: Максаков Иван Ильич

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шапошникова Матрёна Ильинична

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1858

Сын: Максаков Стефан Ильич

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1863

Дочь: Агапия Ильинична

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1867

Сын: Максаков Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1868

Сын: Максаков Стефан Ильич

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1870

Сын: Максаков Родион Ильич

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1876

Сын: Максаков Афанасий Ильич

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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