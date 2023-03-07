Максаков Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения13.01.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1840
Бракосочетание
15.10.1874
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1875
Дочь: Пераскева Петровна
Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
28.09.1876
Дочь: Пераскева Петровна
Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
15.07.1878
Дочь: Марина Петровна
Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
06.04.1880
Дочь: Агапия Петровна
Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
09.04.1881
Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
03.05.1885
Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
01.11.1887
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна
Смерть
Неизвестно