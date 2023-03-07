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Максаков Пётр Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.01.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1840

Отец: Максаков Иван Гаврилович

Мать: Максакова Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1874

Жена: Максакова Пелагея Антоновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1875

Дочь: Пераскева Петровна

Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1876

Дочь: Пераскева Петровна

Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1878

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1880

Дочь: Агапия Петровна

Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1881

Сын: Максаков Семён Петрович

Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1885

Сын: Максаков Яков Петрович

Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1887

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Максакова Пелагея Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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