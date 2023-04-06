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Реутов Иван Яковлевич

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Место рождения

Куриловка, Чернігівська область

Дата рождения

17.04.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1882 ст.

Отец: Реутов Яков Васильевич

Мать: Реутова Елена Тимофеевна

Куриловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.08.1903

Дочь: Княжева Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна

Куриловка
Рождение ребёнка
07.04.1915

Сын: Ревдов Степан (Гриша) Иванович

Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Княжева Христина Ивановна

Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревдов Иван Иванович

Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревдов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реутова Мария Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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