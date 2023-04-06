Реутов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1882 ст.
Отец: Реутов Яков Васильевич
Мать: Реутова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.08.1903
Дочь: Княжева Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна
Куриловка
Рождение ребёнка
07.04.1915
Сын: Ревдов Степан (Гриша) Иванович
Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Княжева Христина Ивановна
Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревдов Иван Иванович
Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Реутова Мария Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реутова Мария Нестеровна
Смерть
Неизвестно