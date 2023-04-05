Ревдов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревдов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реутов Иван Яковлевич

Мать: Реутова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
29.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ревдова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ревдова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ревдова Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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