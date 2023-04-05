Ревдов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Реутов Иван Яковлевич
Мать: Реутова Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
29.11.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно